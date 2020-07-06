В ЕП назвали провокацией планы по превращению собора Святой Софии в мечеть

В Европарламенте представители болгарской делегации от партии ВМРО призвали к проведению дебатов по вопросу планов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть.

Как сообщает агентство news.bg, евродепутаты заявили, что институты ЕС должны остро реагировать на подобное решение, а не оставаться в стороне. По их словам, намерение турецкого лидера необходимо расценивать как "очередную провокацию в отношении христианского мира". Чиновники подчеркнули, что собор нельзя использовать в качестве инструмента для достижения конъюнктурных политических целей.

Храм Святой Софии получил музейный статус в 1934 году. В 1985 архитектурный объект был включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Ранее озабоченность по поводу ситуации вокруг собора выразили и в РПЦ.