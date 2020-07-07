Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России

Автомобильные компании начали отчитываться о своих успехах на российском рынке за полгода. Так, японская Toyota рассказала о том, что за шесть месяцев марки официальные дилеры реализовали 41 646 автомобилей. Это позволило бренду вернуть место в топ-5 лидеров авторынка России с долей 6,6%.

Toyota RAV4 стала единственной моделью, которая продемонстрировала рост продаж на падающем рынке с результатом 21%. За полгода было реализовано 16 057 экземпляров кроссовера.

Camry вошла в топ-15 бестселлеров российского рынка c результатом в 11 366 проданных автомобилей и возглавила сегмент седанов класса D/E. Land Cruiser Prado разошелся в количестве 5698 экземпляров и лидирует в сегменте среднеразмерных внедорожников, а Land Cruiser 200 с результатом в 2652 проданных автомобиля удерживает первенство в сегменте полноразмерных SUV. Пикап Toyota Hilux с показателем в 1082 проданных экземпляра остается самой продаваемой моделью своего класса.

Напомним, в первой половине 2020 года в России было реализовано 636 000 новых легковых автомобилей, что на 23,3% меньше, чем в прошлом году. Эксперты полагают, что по итогам года российский рынок новых легковых автомобилей может сократиться на 23% - до 1 339 000 единиц.

Пока же лидером рынка остается АвтоВАЗ, реализовавший с января по июль 132 595 машин, что на 24% меньше, чем в прошлом году. На втором месте идет Kia с результатом 81 219 автомобилей (-27%), а на третьем - Hyundai, который продал 63 852 машины (-27%). Что касается Toyota, то она замыкает первую пятерку с результатом 41 646 авто (-10%).