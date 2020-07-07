Названы самые продаваемые автомобили в России в первом полугодии

Тройка лидеров остаётся без изменений: первое место у Lada Granta, которую с января по июнь купили 49922 человека, и это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ощутимые 14 тысяч экземпляров. Вторая строчка у Lada Vesta - 42615 проданных машин (-13169 экз.), третье - у Kia Rio, который приглянулся 36164 россиянам (-11267 экз.).

Насколько можно понять из общей статистике продаж, положительной динамики ни у одной модели наблюдаться не может. Однако даже в этой кризисной ситуации есть исключение, о котором скажем сразу: Toyota RAV4, расположившийся на седьмой строчке, с результатом 16 057 машин (+2 780 экз.).

Hyundai Creta стала четвёртой самой продаваемой моделью в России в первом полугодии (по результатам июня, к слову, у "корейца" такая же позиция): дилеры реализовали 29554 экземпляра (-5075 экз.). Пятое место занимает Volkswagen Polo: 21341 проданный седан за шесть месяцев (-6469 экз.), шестое - Hyundai Solaris: 18444 экземпляра (-12266 экз.).

Lada Largus помогли госзаказы (только Почте России отгрузили свыше 1.1 тысячи машин), и поэтому семейство модели занимает восьмую строчку: 15527 проданных машин (-5135 экз.). За ним следует Volkswagen Tiguan: 13 448 кроссоверов (-2846 экз.). Десятку замыкает Renault Logan, который нашёл 12170 покупателей (-4226 экз.).

В топ-25 самых продаваемых моделей также вошли: Renault Duster, Lada 4x4, Toyota Camry, Renault Sandero, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Skoda Rapid, Skoda Kodiaq, Lada Xray, Renault Kaptur, Lada/Chevrolet Niva и Kia Optima. Все модели перечислены в порядке убывания по количеству проданных экземпляров за отчётный период.