Почти 7 тысяч домой остались без света на юго-западе Японии

Более шести тысяч домов на юго-западе Японии остались без света из-за обрывов линий электропередачи. Больше всего аварий на сетях в префектурах Кумамото, Кагосима и Оита. Энергетическая компания Kyushu Electric Power пообещала в кратчайшие сроки восстановить поврежденные кабели.

На острове Кюсю из-за ливней вышли из берегов реки, перекрыто несколько скоростных автомобильных трасс, на некоторых железнодорожных ветках остановлено движение поездов. Жертвами непогоды стали 50 человек, 11 пропали без вести, сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия почти 10 тысяч военнослужащих. Они помогают местным спасательным службам.