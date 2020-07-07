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07.07.2020 04:05
Рубрика: В мире

Почти 7 тысяч домой остались без света на юго-западе Японии

Более шести тысяч домов на юго-западе Японии остались без света из-за обрывов линий электропередачи. Больше всего аварий на сетях в префектурах Кумамото, Кагосима и Оита. Энергетическая компания Kyushu Electric Power пообещала в кратчайшие сроки восстановить поврежденные кабели.

Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в Японии

На острове Кюсю из-за ливней вышли из берегов реки, перекрыто несколько скоростных автомобильных трасс, на некоторых железнодорожных ветках остановлено движение поездов. Жертвами непогоды стали 50 человек, 11 пропали без вести, сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия почти 10 тысяч военнослужащих. Они помогают местным спасательным службам.

В мире Восточная Азия Япония

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