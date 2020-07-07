Путин не обсуждал с Потаниным штрафы после ЧП в Норильске

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным штрафы после ЧП с разливом дизтоплива в Норильске, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что специалисты Росприроднадзора оценили ущерб экологии от разлива топлива 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске в 148 миллиардов рублей: более 738 миллионов рублей - это ущерб почвам, остальное приходится на связанное с аварией загрязнение водных объектов.

"Нет, насколько мне известно, каких-то контактов у них не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли Потанин к президенту по вопросу штрафа.

Ликвидация последствий этой аварии безусловно остается на контроле у президента, отметил он. При этом профильные ведомства не советовались с президентом при определении размера ущерба от разлива топлива в Норильске. "Нет, это не тема президента. Они не обязаны советоваться с президентом", - сказал Песков.