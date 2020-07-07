В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским

В Петербурге на стене одного из домов в районе знаменитых "пяти углов" появился граффити-портрет Иосифа Бродского.

Работу выполнил петербургский художник Олег Лукьянов. Он уже в второй раз создает этот портрет. По своей технологии - это фреска.

Портрет разместила на стене актриса Валерия Папыкина. Она выразила надежду, что на этой стене граффити никому мешать не будет.

Напомним, портрет Бродского изначально появился напротив Дома Мурузи. Правда, постройка, где разместили портрет, принадлежала одной из городских школ. Администрация учебного заведения приняла решение закрасить портрет, поскольку данная работа не была согласована и в случае любой жалобы, учебное заведение оказалось бы нарушителем.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Дело в том, что в Петербурге нет закона о граффити. Все изменения фасадов домов, даже если речь идет о каких-то знаковых рисунках, должны быть согласованы, причем, узаконить уже существующую работу нельзя. Ее можно только стереть, согласовать и лишь при получении всей необходимой документации нанести заново.