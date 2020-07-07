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07.07.2020 14:21
Рубрика: Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

ФСБ опубликовала видео задержания членов запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Крыму.

На кадрах видно, что выявленные сторонники террористов проживали в частных домах по нескольким адресам. Задержания проходили спокойно, подозреваемые не оказывали сопротивления. В ходе обысков у них обнаружили религиозную литературу.

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В отношении троих главарей и четырех активистов международной террористической организации возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Во время оперативных мероприятий силовики выяснили, что члены террористической ячейки проводили "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти". Используя меры конспирации, они на собраниях распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали тех в свои ряды.

В жилищах задержанных правоохранители нашли и изъяли "значительное количество" запрещенных в России пропагандистских материалов, средства связи, электронные носители информации, которые члены организации использовали для террористической деятельности. Оперативники продолжают следственные действия.

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В ведомстве напомнили, что деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена на территории РФ с 2003 года.

Как сообщалось ранее, сегодня утром правоохранители провели обыски у членов террористической организации в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште.

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