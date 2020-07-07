Жителя Анапы будут судить за ДТП, в котором погибли четыре человека

Прокуратура Кубани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ в отношении водителя пассажирского автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 7 августа прошлого года 42-летний житель Анапы, страдающий эпилепсией (заболеванием, не допускающим работы водителем), принял медицинский препарат и поехал за рулем автобуса Hyundai, в котором находились 40 пассажиров. На 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив, когда водитель находился в состоянии токсического опьянения, у него развился эпилептический приступ.

В результате он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, поворачивавшим налево после остановки, двигаясь в попутном направлении. В салоне этой иномарки находились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних от 4 до 15 лет.

В результате ДТП все дети и 33-летняя потерпевшая, находившиеся в автомобиле, погибли. Кроме того, еще четыре человека получили тяжкий вред здоровью.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Кубани, виновник аварии с января 2011 года работал водителем в лечебно-профилактическом санатории "Эллада" и скрыл от них факт болезни, опасаясь увольнения. В тот злополучный день он перевозил пассажиров по экскурсионному маршруту, не соблюдая дистанцию и превышая скорость. После столкновения автобус и автомобиль покатились с обрыва.

Обвиняемого заключили под стражу.

Уголовное дело направили в Приморский районный суд Новороссийска.