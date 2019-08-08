Стало известно состояние водителей, попавших в ДТП под Новороссийском

Водители пассажирского автобуса Hyundai и автомобиля Volkswagen Touareg, котоыре стали участниками ДТП под Новороссийском, по предварительным данным, были трезвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по краю.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Напомним, на трассе Новороссийск - Керчь столкнулись пассажирский автобус, в котором ехали 41 человек, и иномарка, где находились шестеро. Они упали в обрыв. В ДТП погибли три пассажира легковой машины - женщина и два малолетних ребенка. Пострадавшие госпитализированы, среди них водитель иномарки, который находится в состоянии средней тяжести.

Сейчас следователи выясняют причину ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.