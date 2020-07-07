Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D

Терминал D, один из трех закрытых на время пандемии терминалов, снова начнет работать 27 июля, сообщили в аэропорте Шереметьево.

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D в полном объеме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года", - приводит слова главы дирекции по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой "Интерфакс".

Кроме того, с 15 июля начнут снова ходить поезда через расположенный под аэродромом тоннель. Он соединяет терминалы D, E, F с терминалами C и B.

Терминал D был закрыт 1 апреля после введения ограничений на международное авиасообщение. Ранее, 20 марта, аэропорт также приостановил работу международных терминалов - E и С. После этого внутренние рейсы обслуживались через терминал B, а вывозные международные рейсы - через F.

Захаренкова также отметила, что аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок.

Пока регулярные международные полеты из России запрещены. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на телеграмму Росавиации, что запрет продлен до 1 августа 2020 года.