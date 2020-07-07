Новости

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек 20:38
Netflix продлил сериал "Последнее королевство" на пятый сезон 20:15
Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне 20:07
Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны 19:49
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет 19:41
Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей 19:27
В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским 19:24
Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова 19:19
ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди 19:13
Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D

Текст: Евгений Гайва

Терминал D, один из трех закрытых на время пандемии терминалов, снова начнет работать 27 июля, сообщили в аэропорте Шереметьево.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D в полном объеме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года", - приводит слова главы дирекции по связям с общественностью аэропорта Анны Захаренковой "Интерфакс".

Кроме того, с 15 июля начнут снова ходить поезда через расположенный под аэродромом тоннель. Он соединяет терминалы D, E, F с терминалами C и B.

Терминал D был закрыт 1 апреля после введения ограничений на международное авиасообщение. Ранее, 20 марта, аэропорт также приостановил работу международных терминалов - E и С. После этого внутренние рейсы обслуживались через терминал B, а вывозные международные рейсы - через F.

Захаренкова также отметила, что аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок.

Пока регулярные международные полеты из России запрещены. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на телеграмму Росавиации, что запрет продлен до 1 августа 2020 года.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками