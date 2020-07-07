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07.07.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Топ-10 кроссоверов, которые покупали россияне в первом полугодии

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, неизменным лидером сегмента SUV является Hyundai Creta: с января по июнь было продано 29 554 кроссоверов (-5075 экз. по сравнению с первым полугодием 2019 года). Второе место у отнюдь недешёвого Toyota RAV4, который, как мы уже отмечали ранее, единственный показал положительную динамику.

"Бронзу" получил Volkswagen Tiguan, который купили 13448 человек (-2846 экз.). За ним следует Renault Duster: 12086 проданных машин (-6627 экз.). В первую пятёрку вошёл Lada 4x4: внедорожник нашёл 11412 покупателей (-3634 экз.).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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С большим отрывом от вазовской модели на шестой позиции разместился Kia Sportage - 10872 автомобиля (-4716 экз.). Седьмое место занимает Qashqai, который на фоне остальных относительно стабилен: по сравнению с 2019 годом "японец" потерял всего 989 клиентов и имеет в своей копилке 10281 проданный экземпляр.

Следом идёт ещё один Nissan - X-Trail: 9171 кроссовер дилеры марки смогли реализовать в первые шесть месяцев (-1052 экз.). Mazda CX-5 тоже выглядит молодцом: 8849 единиц было продано (-383 экз.), а замыкает топ-10 Skoda Kodiaq, нашедший 8728 покупателей (-1863 экз.).

#Toyota #Volkswagen #Hyundai #Kia