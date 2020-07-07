В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения

Перспективы возобновления международного авиасообщения неясные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Перспективы неясные, об этом вчера четко сказал президент", - напомнил он.
По словам представителя Кремля, в Европе и в Азии возникают новые очаги коронавируса, ситуация остается нестабильной и меняется каждый день.
Говоря о прошедшей накануне встрече Владимира Путина с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, Песков заявил, что не располагает информацией, обсуждался ли вопрос допэмиссии этой компании.