В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения

Перспективы возобновления международного авиасообщения неясные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Перспективы неясные, об этом вчера четко сказал президент", - напомнил он.

По словам представителя Кремля, в Европе и в Азии возникают новые очаги коронавируса, ситуация остается нестабильной и меняется каждый день.

Говоря о прошедшей накануне встрече Владимира Путина с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, Песков заявил, что не располагает информацией, обсуждался ли вопрос допэмиссии этой компании.