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08.07.2020 10:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Тольяттинский автозавод приступил к производству ограниченной серии Lada Largus Cross - Quest.

Как сообщает паблик AvtoVAZ News, особенностями лимитированной версии Cross-универсала стали модернизированные кресла с комбинированной отделкой, надписью комплектации, развитой боковой поддержкой и регулировкой по высоте. Помимо этого, рулевое колесо обладает кожаной оплёткой, на центральной консоли установлены кнопки трёхступенчатого обогрева передних сидений. Автомобиль также получил чёрные глянцевые корпуса наружных зеркал и колёсные диски нового дизайна.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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По нашим сведениям, Largus Cross оснастили дополнительной шумоизоляцией в дверных картах, а оригинальные кресла и кнопки обогрева унифицированы с Xray Cross. На пятой двери и рамках задних стёкол наклеены шильдики Quest, на порогах присутствуют накладки с названием исполнения.

Продажи новинки должны стартовать в ближайшие месяцы.

Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club. Lada Xray, Granta и Largus стали отличаться стилистическими штрихами в экстерьере и в интерьере, а также дополнительным набором оборудования.

#Lada