Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде

Ночные протесты в столице Сербии против введения комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом привели к массовым беспорядкам, в которых пострадали более сорока стражей порядка и почти два десятка демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шефа белградской полиции Владимира Ребича.

По словам господина Ребича, толпа попыталась прорваться в здание Скупщины, стражам порядка пришлось прибегнуть к задержаниям и слезоточивому газу. Акция не была заявлена заранее и растянулась на несколько часов.

По мере того, как обстановка в Белграде продолжала накаляться, полицейские стягивали в город новые подкрепления. Некоторые из силовиков получили достаточно серьезные травмы, кроме того, были ранены три лошади из подразделения конной полиции. Хулиганы также сожгли пять полицейских автомобилей, и вообще "городу был нанесен большой урон", признал Ребич.

Беспорядки уже осудила премьер республики Ана Брнабич.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич подписал указ о введении в Белграде комендантского часа фактически на все выходные - с вечера пятницы до утра понедельника.