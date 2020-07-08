В Сербии произошли беспорядки из-за новых мер против коронавируса

В ночь на 8 июля недовольные решением президента Сербии усилить в стране карантинные меры устроили в центре Белграда массовые беспорядки.

Наиболее агрессивные демонстранты сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства.

Несмотря на принятые меры, радикалы смогли проникнуть в здание парламента страны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Напомним, во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в связи со сложной эпидобстановкой в стране он принял решение ввести в Белграде комендантский час. По словам Вучича, ситуация критическая, больницы крупных городов переполнены.

Как ранее писала "Российская газета", среди инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 оказались министр обороны Сербии Александр Вулин, председатель парламента Майя Гойкович, глава Торговой палаты Марко Чадеж.