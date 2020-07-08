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08.07.2020 05:30
Рубрика: В мире

В Сербии произошли беспорядки из-за новых мер против коронавируса

В ночь на 8 июля недовольные решением президента Сербии усилить в стране карантинные меры устроили в центре Белграда массовые беспорядки.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Наиболее агрессивные демонстранты сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства.

Несмотря на принятые меры, радикалы смогли проникнуть в здание парламента страны. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Напомним, во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в связи со сложной эпидобстановкой в стране он принял решение ввести в Белграде комендантский час. По словам Вучича, ситуация критическая, больницы крупных городов переполнены.

Как ранее писала "Российская газета", среди инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 оказались министр обороны Сербии Александр Вулин, председатель парламента Майя Гойкович, глава Торговой палаты Марко Чадеж.

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