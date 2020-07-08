Гендир "Зенита" о жалобе "Спартака": Люди юмора не понимают

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев, реагируя на новость о подаче московским "Спартаком" жалобы в РФС, заявил, что его шутку просто не поняли.

В воскресенье после матча 26-го тура чемпионата России с "Краснодаром", где "сине-бело-голубые" победили со счетом 4:2 и оформили титул, в сеть попала видеозапись, на которой нападающие команды Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. По словам Медведева, позднее прокомментировавшего ролик, таким образом "Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковой встрече". На это столичный клуб направил жалобу главе комитета по этике РФС Семену Андрееву.

"А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают повнимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы", - сказал Медведев, которого цитирует Sport24.