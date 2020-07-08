Китайский JAC начнет в России продажи конкурента Skoda Octavia

Компания JAC анонсировала на своей странице в Facebook появления в России новой модели - лифтбека J7. В тизере демонстрируется JAC A5 - под таким именем автомобиль представлен на домашнем рынке.

JAC J7 по габаритам близок к Audi A5 Sportback, Volkswagen Arteon, Kia Stinger, BMW 3 GT, но ему с ними не тягаться. В качестве конкурента, скорее, можно рассматривать чуть более компактную Skoda Octavia. Длина JAC A5 составляет 4772 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1492 мм.

Под капотом китайского лифтбека установлен 1.5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который агрегатируется вариатором или 6-ступенчатой МКП.

Фото: Пресс-служба JAC.

Дизайн салона достаточно аскетичный, но список опций позволяет почувствовать себя приближенным к лайт-версии премиума: цифровая приборная панель, планшет мультимедиа диагональю 10.4, панорамная крыша, бесключевой доступ, система кругового обзора.

Напомним, что JAC A5 - первая модель китайского автопроизводителя, выпущенная в сотрудничестве с Volkswagen.

В Китае цена на JAC A5 начинается от 84 800 юаней (871 000 рублей).

О сроках появления лифтбека в России в компании не рассказали. Ранее "РГ" сообщала, что JAC везёт в Россию электрический "паркетник".