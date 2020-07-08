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08.07.2020 08:24
Рубрика: В мире

В США коронавирусом заразились более 3 миллионов человек

Текст: Максим Макарычев
В США все больше штатов сообщают о рекордном количестве заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число инфицированных превысило отметку в три миллиона, передает Reuters.
Фото: EPA/Jeffrey Arguedas Фото: EPA/Jeffrey Arguedas
Фото: EPA/Jeffrey Arguedas

В госпиталях не хватает коек

Во вторник Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас обновили антирекордные максимумы новых случаев заражения COVID-19. Самые большие скачки произошли в Техасе и Калифорнии, двух крупнейших штатах США. Более 10 тысяч инфицированных за сутки в каждом. Около 24 штатов сообщили о тревожно высоком уровне заражения за последнюю неделю. В Аризоне, еще одной горячей точке пандемии, показатель коронавирусных тестов с положительным результатом вырос до 26%.

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Власти также сообщают о вызывающей беспокойство статистике госпитализаций примерно в 25 штатах. По мнению наблюдателей, это признак того, что усилия по борьбе с распространением коронавируса потерпели неудачу в крупных районах страны.

Наиболее серьезной выглядит ситуация во Флориде, которая столкнулась с нехваткой больничных коек в отделениях интенсивной терапии. Больницы в "солнечном штате" заполнены уже более чем на 80 процентов. А в Техасе число госпитализированных пациентов возросло более чем в два раза всего за две недели. Дополнительные госпитализации могут привести к перегрузке систем здравоохранения во многих штатах, что приведет к увеличению числа погибших. Согласно данным университета Джона Хопкнса, в США от COVID-19 скончались 131 457 американцев.

Американцы стоят в очередях на тестирование

События последних дней побудили многих американцев срочно пройти тестирование на коронавирус.

Фото: Istock
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Министерство здравоохранения и социального обеспечения США заявило во вторник, что создаст дополнительные масштабные центры тестирования под открытым небом во Флориде, Луизиане и Техасе. В Хьюстоне около медицинского центра образовалась очередь из 200 автомобилей: люди ждали несколько часов, чтобы пройти тестирование. При этом температуре воздуха на улице была выше 35 градусов. Некоторые прибыли ночью, чтобы быть первыми в очереди.

По мнению экспертов, новая мощная вспышка заболевания произойдет осенью с приходом сезонного гриппа. При этом летом люди продолжают заражаться.

А президент США Дональд Трамп недавно заявил, что 99 процентов случаев заражения коронавирусом являются "абсолютно безвредными". По его словам, скоро "вирус исчезнет сам собой".

Трамп настаивает на открытии школ

Хозяин Белого дома, который настаивал на перезапуске экономики США и призывал американцев вернуться на свои рабочие места, заявил 7 июля, что будет полагаться на губернаторов штатов, чтобы те осенью открыли школы и другие учебные заведения.

Фото: EPA/ANDREJ CUKIC
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Выступая в Белом доме, Трамп выдвинул версию о том, что некоторые губернаторы и политики-демократы хотят держать школы закрытыми по политическим причинам. "Этого нельзя делать ни в коем случае, поэтому мы будем оказывать очень сильное давление на губернаторов и всех остальных, чтобы они открыли школы", - заявил американский президент.

Тем временем новая волна пандемии вынудила власти ряда штатов отложить меры по открытию предприятий, включая рестораны и бары. Знаменитая ярмарка штата Техас, которая должна была открыться 25 сентября, была отменена впервые со времен Второй мировой войны, заявили во вторник ее организаторы. Напомним, что во время пандемии потеряли или временно лишились своих рабочих мест около 41 миллиона американцев.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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