Mercedes почти не оставил кнопок в новом S-Class

Mercedes рассказал подробности о новом поколении информационно-развлекательного комплекса MBUX, который дебютирует на S-Class следующей генерации (W223). Презентация цифрового пространства прошла на базе капсулы.

Новый S-Class оснащён цифровой приборной панелью, которая может менять стиль отображения информации и её характер (навигация, помощь, сервис). Приборка, кстати, имеет трёхмерный эффект, который реализован за счёт размещения перед основным дисплеем ещё одного - с другим отображением пикселей: человеческий глаз воспринимает эту разницу как эффект глубины картинки.

Количество физических клавиш по сравнению с предшественником уменьшилось на 27 штук, но управлять светом и стеклоочистителями, говорят в компании, можно всё ещё по-старинке.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

MBUX нового поколения имеет поумневшего встроенного помощника, который откликается на фразу "Hey, Mercedes", соответственно воспринимает голосовые команды, понимает жесты и умеет распознавать лицо. То есть теперь это не просто мультимедиа, а настоящий смартфон на колёсах с дополнительными возможностями верификации.

Также на новом S-Class будет доступен проекционный дисплей с функцией отображения дополненной реальности: картинка проецируется перед автомобилем на расстоянии 10 метров, то есть это сравнимо с экраном диагональю 77 дюймов.

Новые функции безопасности включают в себя сигнализацию о плохо закреплённом детском кресле на переднем пассажирском сиденье и функцию предупреждения о движущемся объекте при выходе из машины.

Предполагалось, что 8 июля состоится онлайн-презентация нового Mercedes-Benz S-Class, но, судя по тому, что нам показали только возможности MBUX, премьера флагманского седана пройдёт всё-таки в сентябре.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.