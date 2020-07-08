Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada

Владельцы новых Lada иногда жалуются на неприятный запах, который чувствуется при эксплуатации автомобиля. Речь в данном случае идет не о сомнительном "аромате" пластиковых панелей или сырости, а о конструктивном дефекте, который омрачает пользование машиной.

Как выясняется, у многих Granta, Largus, Vesta и Xray в процессе движения запотевает заглушка распределительного вала. Но с рядом автомобилей ситуация еще хуже - через эту заглушку подтекает масло. Когда оно попадает на раскаленные детали моторного отсека, в салон поступает тот самый неприятный запах.

Судя по всему, АвтоВАЗ намерен решить эту проблему. Как выяснил сайт "Лада.Онлайн", производитель уже отправил дилерским центрам предписание обратить внимание на такие дефекты.

В частности, в документе указываются "течь заглушки распредвала" и "выпадание заглушки". Информацию о выявленных недостатках представители компании должны отправить на завод в виде так называемого предсогласования. АвтоВАЗ намерен использовать эти сведения "для принятия оперативных мер по разработке корректирующих и предупреждающих действий в производстве деталей".

Интересно, что речь идет только о новых машинах - Lada Granta, Largus, Vesta, Xray 2019 и 2020 годов выпуска с двигателями ВАЗ-21126/21127/21129/21179.

Ранее сообщалось, что приостановка производства на период ограничительных мер по коронавирусу позволила АвтоВАЗу модернизировать производство. Обновление затронуло конвейеры Lada Granta и Datsun, линию сборки Lada 4х4, ПАП В0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero) и другие производства. К примеру, в СКП Kalina/Granta установлено 40 датчиков безопасности четвёртого поколения, это позволит снизить травматизм сотрудников. А линию сварки основания кузова оснастили роботом для оптимизации постов линии доварки кузова.