АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей

18 мая российский автогигант возобновил выпуск автомобилей. Во время майских праздников и корпоративного отпуска на заводе не теряли время зря - прошла модернизация производства.

В весенний шатдаун на АвтоВАЗе выполнили работы по ремонту и модернизации оборудования, проводилась подготовка к новым проектам, сообщает газета "ВА-Волжский Автостроитель".

Ремонт и модернизация оборудования затронули конвейеры Lada Granta и Datsun, линию сборки Lada 4х4, ПАП В0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero) и другие производства. К примеру, в СКП Kalina/Granta установлено 40 датчиков безопасности четвёртого поколения, это позволит снизить травматизм сотрудников.

Линию сварки основания кузова оснастили роботом для оптимизации постов линии доварки кузова. Объединены линии сварки правой и левой внутренней панели боковин кузова - смонтирована группа прижимов, переписана программа, проверена геометрия деталей. Всё это дало возможность оптимизировать количество постов, сократить затраты на энергоносители, снизить затраты на закупку запчастей, ремонт и обслуживание. В производстве окраски установлена площадка под опускную секцию накопителя, которая обеспечивает последовательное прохождение кузовов.

В феврале сообщалось о том, что АвтоВАЗ начал проверят Lada с помощью нового испытательного полигона в главном корпусе. Работы по организации процесса контроля качества автомобилей по стандартам Альянса продолжаются. Планируется запуск дождевальной камеры, линии CSC с бесшумовой камерой и зоны контроля качества PESD.

Помимо этого, не останавливаются мероприятия по улучшению условий труда персонала. В майский шатдаун отремонтированы душевые, заменены чугунные канализационные трубы на пластиковые, приведены в порядок системы освещения на участках в различных производствах, отремонтированы вентиляционные системы.

Наконец, в отдельных производствах выполнены подготовительные работы для будущих и действующих проектов.

Напомним, в ближайшие годы Lada выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, а также ожидается автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta. Предположительно, под кроссоверами подразумеваются Lada Niva-3 и модель по типу концепта XCode.

Кроме того, ранее представитель АвтоВАЗа сообщил, что в течение шести лет российская марка выведет 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.