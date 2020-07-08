Федун объяснил назначение Газизова на пост гендиректора "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча с "Локомотивом" (1:1) объявил, что новым гендиректором вместо уволенного Томаса Цорна будет Шамиль Газизов, ранее занимавший эту должность в "Уфе".

- На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве гендиректора. Вы знаете успехи "Уфы", которая при минимальном бюджете добивается успеха и ведет правильную селекционную работу. Это нам необходимо - из-за девальвации мы потеряли 15-20 процентов бюджета, - заявил Федун.

Леонид Федун:

- На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве гендиректора. Вы знаете успехи "Уфы", который при минимальном бюджете добивается успеха и ведет правильную селекционную работу. Это нам необходимо - из-за девальвации мы потеряли 15-20 процентов бюджета. pic.twitter.com/8JOC74ec3z — Артем Локалов (@lokalov) July 8, 2020

При этом он добавил, очевидно, намекая на "Зенит": "Кто сейчас существует не в стесненных финансовых условиях, кроме одного клуба?"

"Спартак" за три тура до завершения сезона занимает 7-е место, "Локомотив" - 2-е.