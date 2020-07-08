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08.07.2020 23:33
Рубрика: Спорт

Федун объяснил назначение Газизова на пост гендиректора "Спартака"

Текст: Артем Локалов
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча с "Локомотивом" (1:1) объявил, что новым гендиректором вместо уволенного Томаса Цорна будет Шамиль Газизов, ранее занимавший эту должность в "Уфе".

- На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве гендиректора. Вы знаете успехи "Уфы", которая при минимальном бюджете добивается успеха и ведет правильную селекционную работу. Это нам необходимо - из-за девальвации мы потеряли 15-20 процентов бюджета, - заявил Федун.

При этом он добавил, очевидно, намекая на "Зенит": "Кто сейчас существует не в стесненных финансовых условиях, кроме одного клуба?"

"Спартак" за три тура до завершения сезона занимает 7-е место, "Локомотив" - 2-е.

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