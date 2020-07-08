Шамиль Газизов стал новым генеральным директором "Спартака"

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе". Эту информацию журналистам сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.

"К работе Газизов приступит уже на этой неделе", - сказал Федун после матча 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1).

Накануне руководство "Спартака" уволила с поста гендира Томаса Цорна, не проработавшего на своей должности и года. Федун отметил, что он благодарен Цорну за все, что он сделал для клуба.

"Не комментирую внутреннюю кухню. С Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за все, что он сделал", - отметил Федун.