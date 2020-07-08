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08.07.2020 10:23
Рубрика: Происшествия

В Калуге рухнула подпорная стена строящегося музея космонавтики

Текст: Елена Шулепова
Фото: Пресс-служба правительства Калужской области Фото: Пресс-служба правительства Калужской области
Фото: Пресс-служба правительства Калужской области

В Калуге рухнула подпорная стена строящейся второй очереди государственного музея истории космонавтики, само здание музея не пострадало. Совещание на месте ЧП провел врио губернатора Владислав Шапша, сообщает пресс-служба правительства региона.

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На своей странице в соцсети Владислав Шапша написал, что вновь "аукнулась" ситуация с недобросовестным подрядчиком. Впрочем, выводы о причинах обрушения пока делать рано - этим занимаются специалисты.

Сейчас институтом "Геострой" готовится проектное решение по укреплению склона. Предварительно специалистам надо будет провести испытания грунтов. На это уйдет примерно дней десять. Затем начнут возводить новую подпорную стену. Одновременно муниципалитет должен заняться укреплением непосредственно склона, на котором ведется строительство. По словам представителя генподрядчика, осложнения связаны с тем, что рухнувшую стену строил предыдущий подрядчик.

Врио главы региона заметил, что работы необходимо проводить в комплексе и в сжатые сроки. По его словам, после еще одного хорошего ливня стена продолжит разрушаться.

Вторая очередь музея космонавтики в Калуге, по сути, это новый музей, почти в шесть раз превышающий своими потенциальными экспозиционными возможностями старый, заложенный еще Сергеем Королевым и Юрием Гагариным. Новые здание расположены на высоком берегу Оки и фактически замаскированы в ландшафт. Строительство второй очереди сопровождается скандалами, его планировалось завершить еще два года назад.

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