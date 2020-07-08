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08.07.2020 10:01
Рубрика: Общество

В Бурятии приняли меры по профилактике распространения чумы

Текст: Дина Непомнящая

В Республике Бурятия реализуют комплексный план по профилактике завоза и распространения инфекционных болезней, в том числе чумы, природные очаги которой есть в соседней с регионом Монголии. Напомним, что недавно там было зарегистрировано несколько случаев заражения.

Посольство РФ прокомментировало случаи чумы в Монголии

"Природный очаг чумы - это территория, где чумной микроб циркулирует среди носителей: диких грызунов (сурков, сусликов, песчанок, полевок и других) и зайцеобразных (пищух) - постоянно передаваясь от больного зверька здоровому посредством переносчиков: в основном через укусы блох, реже клещей. Возбудитель чумы способен сохраняться в природе в течение многих десятков и сотен лет", - пояснили в республиканском Роспотребнадзоре.

Зверей, которые потенциально могут стать переносчиками заразы, обследуют на наличие чумного микроба. Результаты последних исследований на наличие антигена возбудителя чумы отрицательные.

Граждан, планирующих поездки в неблагополучные по чуме регионы, будут информировать о возможной опасности. Вероятность привезти болезнь из-за границы отсутствует в связи с тем, что границы России закрыты для передвижения.

В Китае зафиксирована бубонная чума

"При этом возрастают внутренние риски завоза инфекций с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные эпизоотические трансграничные природные очаги чумы", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка бубонной чумы, зафиксированная в Китае и Монголии, не представляет повышенной опасности. А директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев сообщил, что в Москве не видят серьезной угрозы распространения.

Справка "РГ"

Человек может заразиться чумой при укусах блох, клещей или тесном контакте с животными-носителями инфекции: охоте, разделке тушек, приготовлении и употреблении в пищу их мяса или внутренностей. От человека к человеку передается редко.

Смертность от чумы была высокой до конца XIX века. Современные антибиотики способны быстро победить болезнь, если лечение начали вовремя.

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