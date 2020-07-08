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08.07.2020 15:31
Рубрика: Общество

"Екатеринбург ЭКСПО" начнет принимать больных COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Мобильный медицинский комплекс, который в навале пандемии развернули на площадях выставочного центра "Екатеринбург ЭКСПО", начнет принимать пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой протекания болезни. Об этом в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В комплексе установлено пятьдесят коек, среди них есть реанимационные. Таким образом, мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме", - написал он.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Мобильный медицинский комплекс, напомним, подключен к кислородному концентратору, внутренние здания есть автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции - то есть оно отвечает требованиями Роспотребнадзора. Возле каждой койки можно подключить кислород, ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы.

"Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров", - подчеркнул губернатор.

По данным оперативного штаба, за сутки в области выявлено 263 случая COVID-19 (итого 14792 за все время распространения болезни). Число смертельных исходов среди пациентов с инфекцией на сегодня 141 (плюс три человека за сутки).

"Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 - на аппаратах ИВЛ", - констатирует опертшаб.

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