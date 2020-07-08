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08.07.2020 18:16
Рубрика: Культура

В день 46-летия Дианы Арбениной "Ночные снайперы" выпустили альбом "02"

Текст: Александр Алексеев
Во время музыкального карантина лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина продолжала работать в домашней студии, о чем рассказывала и в интервью "РГ". Попутно музыканты дали несколько концертов онлайн, представили три видео-премьеры и репетировали новый материал каждый у себя дома. Поэтому выход альбома, название для которого "02" придумывали вместе с поклонниками, на первый взгляд никого не удивил.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Диана Арбенина всегда умела с выдумкой и размахом отмечать дни рождения. Выходила 8 июля на сцену "Нашествия" или пела в больших залах Москвы, а прежде - Питера. А в этом году из-за запрета на проведение концертов в связи с COVID-19 выпустила в день рождения студийный альбом "02" с новыми 13 песнями. Мнения об этом диске сразу же разделились.

Несколько синглов с "02" уже были хорошо известны: "Рим", "Казино", "Самый красивый гопник". Их успели высоко оценить как слушатели, так и профессиональные музыканты. Шура Би-2 общался с обозревателем "РГ" в мае и, отвечая на вопрос о том, какую музыку посоветовал бы слушать в пору пандемии COVID-19, нахваливал именно новые песни Арбениной. В первую очередь, "Рим" и "Казино"…

Да, "02" - это, возможно, лучший альбом "Ночных снайперов" с "Армии-2009", а в плане гитарной игры и умелого использования студийных эффектов, обработок звука и аранжировочных нововведений - уж точно самый совершенный! Лидер-гитара Дениса Жданова порой звучит яростней и выразительнее, чем Эйдж из U2 и романтичнее, чем все вместе взятые инструменты великого Пол Гилберт из Mr. Big. Причем, что-то из гитарной техники он, возможно, почерпнул как раз у того же Шуры Би-2. Славно потрудились и другие музыканты коллектива: басист, саундпродюсер Сергей Макаров и ударник Александр Аверьянов. Работу над материалом на этот раз, из-за пандемии COVID-19, каждый частично проводил дома, записывал по несколько версий звуковых дорожек. Оттого, наверное, и не скромничали - никто не уходил на дальний план.

Фото: GettyImages
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Может и поэтому в альбоме много воздуха и места для инструментальных воплощений музыкальных идей лидера коллектива Дианы Арбениной. В "02" есть настроение, драйв и, пожалуй, нет проходных проходных песен (предыдущий альбом - "Невыносимая легкость бытия" в 2019-м столь однозначных оценок не заслуживал). Уместно использованы и клавишные инструменты, и электроника, хотя порой, кажется, что коды иных треков оборваны поспешно и без присущей участникам группы креативности...

Мнения слушателей об альбоме "02" уже диаметрально разделились. То, что практически все песни - о любви, душевных переживаниях и не выходят из этого замкнутого лирического круга, смогло кого-то разочаровать. Некоторые фанаты требуют от любимицы большего музыкального нонконормизма и вызова, как скажем у группы "Слот". Но, впрочем, как поет сама Диана Арбенина: "Любви не бывает много". Очевидно, она в этом уверена. Арбенина такой человек, кажется, что вообще никогда не делает против своих убеждений и воли. У обозревателя "РГ" были иногда попытки ее в чем-то переубедить. Но бесполезно. А потом я и сам понимал, что был не прав…

Да, сейчас Диану Сергеевну больше влечет к лирическим песням и балладам, а "Рубеж" и "31-я весна" уже остались в истории. Но ведь любому стоящему артисту всегда хочется двигаться дальше?! Поэтому не стоит печалиться. К тому же трек 2020 года "Марракеш-Марокко" с фразами "ниоткуда с любовью", "без спасибо спасите" и "накорми меня болью" - это очень веская и отважная, долгожданная перекличка с рубежом начала "нулевых"!

Столь же бесшабашная, отчаянная, немного сумасбродная. И столь же влекущая драйвом, эмоциями и резвыми не банальными рифмами. Если послушаете вначале "Рубеж", а потом "Марракеш-Марокко", то поймете, что по сути она не поменялась: по-прежнему - отважный и лихой, бескомпромиссный, резкий, мечущийся и переполненный поисками смысла счастья поэт с гитарой.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Просто сейчас Диана Арбенина повзрослела и стала очень разной. Ее влечет и к проникновенной, очень личной лирике ("Неторопливая любовь", "Казино", "Кислород"), и к песням, в которых есть вызов, кураж, взрывные ритмы и экзистенциальность - таких песен в "02" тоже много. Например - "Рим" (именно его выделял и гитарист "Би-2"). Наверняка вам захочется подпевать этой задорной песни, но строчки "поэт не может быть подлым" - стоит запомнить, пожалуй, нам всем уже обязательно!

Еще напористей и небанальнее следующий трек - "Эксперимент": с каждой песней в альбоме появляется все больше энергии, смятений, драйва и исповедальности. Поэтому, скорее всего, вы и сами не заметите, как поставите альбом "02" на repeat.

Ведь со второго прослушивания "02" нравится даже больше, чем с первого… Что тоже - признак качественной, несуетной и искренней работы, как говорится "на долгие годы". Так ли это - еще узнаем. Ну а пока будем ждать ближайшего концерта Дианы Арбениной и "Ночных снайперов", на котором наверняка прозвучат и новые песни с альбома "02". Всем же известно, что они любят представлять свои премьеры как можно быстрее.

Кстати

Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выступят 17 июля на музыкальном авто-фестивале Live & Drive в московских "Лужниках". Следующий концерт назначен только на середину сентября.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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