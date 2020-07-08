В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве

В международном комитете Госдумы прокомментировали решение запретить в Литве вещание телеканала RT.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. А именно, RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Запрет вступит в силу 9 июля. При этом на минувшей неделе вещание каналов RT запретила Латвия. В Эстонии также идет рассмотрение этого вопроса.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил как "произвол" и "беспредел" такие решения прибалтийских республик.

- При явном настрое большинства населения в сторону России они творят беспредел в угоду своим покровителям, - сказал парламентарий в комментарии RT. - Жалко только тех граждан прибалтийских республик, которые относятся к нам так, как и положено.

Он не исключил, что такие решения могут повлечь за собой "серьезные ответные меры".