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09.07.2020 22:22
Рубрика: Власть

МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии

Текст: Диана Ковалева
Заявления о том, что Россия якобы причастна к беспорядкам в Белграде, являются "заказухой" и нацелены на то, чтобы бросить тень на российско-сербское сотрудничество. Об этом заявили в МИД РФ.

"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель - бросить тень на российско-сербское партнерство", - говорится в официальном комментарии ведомства.

Фото: Александар Джорович / РИА Новости
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На Смоленской площади также выразили надежду, что в скором времени в Сербии прекратится насилие, восстановится общественный порядок, а общественно-политические дискуссии по всем вопросам вернутся в конституционное русло.

Напомним, что 7-8 июля в Белграде прошли ночные протесты против введения комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом. Протесты привели к массовым беспорядкам, в которых пострадали несколько десятков стражей порядка и демонстрантов.

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