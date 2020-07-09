Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению полетов за рубеж

Минтранс России оценит готовность российских аэропортов к возобновлению международного авиасообщения до 13 июля, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как следует из документа, который цитирует ТАСС, Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов России к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. Доложить о результатах проверки в правительство министерство должно до 13 июля 2020 года.

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" вышли с предложением возобновить международное авиасообщение в два этапа.

По мнению представителей турбизнеса, международное авиасообщение может быть возобновлено в августе-сентябре этого года. При этом, сначала откроются направления СНГ.