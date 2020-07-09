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Рубрика: Спорт

Владелец "Спартака" заявил, что Тедеско продолжит тренировать команду

Текст: Артем Локалов

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Тедеско: Судьи каждую игру убивают "Спартак"

- С Тедеско я встречался и сказал, что в него верю. И вы сами видели, что игра с "Локомотивом" была правильная, - сказал Федун.

Отвечая на вопрос, остается ли Тедеско в команде на будущий сезон, владелец клуба ответил: "Да".

В среду "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1), Тедеско был удален с тренерской скамейки за давление на судей. Ему грозит дисквалификация.

Накануне с поста гендиректора "Спартака" уволен Томас Цорн, при котором немецкий тренер возглавил "Спартак". Новым гендиректором клуба, как сообщил Федун, станет Шамиль Газизов, ранее занимавший такую же должность в "Уфе".

Федун объяснил назначение Газизова на пост гендиректора "Спартака"
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