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09.07.2020 11:52
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о первых итогах применения российского лекарства против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Первый российский противовирусный препарат "Авифавир" (действующее вещество фавипиравир) был зарегистрирован Минздравом РФ по показаниям для лечения COVID-19 в конце мая, и уже 11 июня первые партии лекарства поступили в российские больницы.

Спустя месяц после его применения Российский фонд прямых инвестиций, инициировавший разработку и производство лекарства, представил первые клинические впечатления врачей COVID-отделений.

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Елена Павликова, замдиректора московского МНОЦ МГУ имени Ломоносова по клинической работе, на основе наблюдения 40 пациентов, проходивших лечение препаратом, сказала: "Этот препарат как этиотропную терапию надо назначать с первых дней заболевания, когда он может быть максимально эффективным. У пациентов, принимавших препарат в нашем центре, в стационаре, мы не видели тяжелых осложнений, переносился препарат пациентами хорошо, они показывали достаточно ранние сроки элиминации вируса при проведении ПЦР-теста на обнаружение РНК-вируса".

Елена Смолярчук, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь: "На первом этапе препарат показал свою безопасность и клиническую эффективность по элиминации вируса к десятому дню. Прием фавипиравира позволял стабилизировать состояние пациента, не ухудшалась легочная симптоматика, не нарастала одышка. У пациентов, которые принимали препарат, болезнь протекала в среднетяжелой и легкой форме, и они не переводились в отделение интенсивной терапии. Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы получим расширенные научные данные о препарате". На базе Сеченовского университета продолжается изучение применения препарата, сейчас проходят статистическую обработку результаты второго этапа.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Андрей Осипов, главный врач Домодедовской больницы: "Инфекционное отделение Домодедовской центральной городской больницы стало принимать пациентов с ковидной инфекцией одним из первых в России и Московской области. И сразу же мы стали использовать современные препараты в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, в соответствии с теми версиями, которые выпускались в последующем. Это и препараты для непосредственно лечения вирусных инфекций, и антибактериальные препараты. И вот недавно буквально мы получили препарат "Авифавир". Использовали его у восьми пациентов, шестеро поступили в среднетяжелом состоянии и два пациента в тяжелом состоянии. Могу отметить, что у тех пациентов, которые поступили в среднетяжелом состоянии и которые поступили достаточно быстро - на 1, 2, 3 сутки от начала заболевания - у них буквально на вторые сутки лечения препаратом наступило улучшение в виде снижения температуры, интоксикационных синдромов и улучшения самочувствия, что и сами пациенты отмечали. У тяжелых пациентов препарат действовал медленнее, в комплексной терапии улучшение наступало на четвертые сутки лечения".

О хорошей переносимости препарата получены первые отзывы врачей региональных больниц Кировской, Новгородской, Свердловской, Нижегородской областей. Алексей Малинкин, главный врач больницы №24 Екатеринбурга, наблюдал 52 пациентов, завершивших лечение новым препаратом и считает препарат "достаточно эффективным": "В течение трех-четырех суток у человека восстанавливается нормальное самочувствие, появляется аппетит, и клинически положительный эффект от лечения мы наблюдаем".

Фото: iStock
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Светлана Калач, главный врач Новгородской областной инфекционной больницы, отмечает, что "лекарственный препарат переносится пациентами хорошо. При использовании "Авифавира" быстрее уходит температурная реакция. Отмечен малый срок исчезновения вируса".

Ольга Ежова, заместитель главного врача Кировской инфекционной клинической больницы рассказала о результатах применения препарата у 80 пациентов, все они уже выздоровели и выписаны из стационара: "Переносимость препарата на сегодняшний момент хорошая. У нас есть больные, которые принимают и со средней степенью тяжести, и тяжелые, в том числе те, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Вирус запускает развитие пневмонии, мы, используя препарат, можем уничтожить вирус, но пневмонию за 7-10 дней вылечить невозможно. То есть мы убиваем вирус, блокируем его действие на легкие, тем самым не вызываем тяжелых осложнений со стороны легких, и больные быстрее выписываются из стационаров".

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Главврач Нижегородской инфекционной клинической больницы Ольга Мажара сравнила эффект применения российского лекарства с другими препаратами: "Работали с гидроксихлорохином в основном, вначале работали с калетрой и делагилом, но там наблюдалось много побочных явлений, пациентов тошнит, они плохо переносят. Хотя эффект тоже был от них. И от гидроксихлорохина тоже неплохой эффект, но все-таки там есть побочные эффекты и влияние на сердце, что ограничивает его применение. И не такое быстрое действие, как от фавипиравира. Сейчас он появился, и нам есть с чем сравнить, потому что гидроксихлорохин еще есть, он подешевле, мы нетяжелым больным его тоже назначаем, но если пациент такой прогностически тяжелый, то понятно сразу, что эффект лучше идет на фавипиравире, чем на гидроксихлорохине, при всем сочетании с другими препаратами рекомендованными".

При этом все врачи отмечают, что необходимо продолжать исследовать эффективность и безопасность нового лекарства, и окончательные заключения о его качествах будет сделано после окончания клинических исследований, которые в настоящее время продолжаются.

Между тем РФПИ и "Химрар", на площадке которого производится лекарство, объявили о начале зарубежных поставок. Как уже сообщала "Российская газета", первая партия отправлена в Беларусь, ожидаются поставки в Казахстан, идут переговоры со странами Латинской Америки и Ближнего Востока.

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