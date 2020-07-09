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09.07.2020 05:57
Рубрика: Происшествия

Верните сосны

Прокуратура вступилась за ленточный бор
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 149(8203)
В истории с рубками леса на улице Кутузова в Барнауле ("РГ" рассказывала о ситуации в выпусках от 28.05.2020 "Лазейка в сосновом бору" и от 02.07.2020 "Был лес - стала земля под ИЖС") начался новый этап. Краевая прокуратура оспорит в суде сделки со скандальными участками в барнаульском ленточном бору, а также положения генплана Барнаула. Надзорное ведомство подготовило два иска в суд.

Напомним, участки площадью два гектара в сосновом бору на улице Кутузова были выведены из категории городских лесов и бесплатно переданы под жилую застройку двум многодетным семьям. Владельцем одного из участков стала супруга высокопоставленного сотрудника полиции, второго - ее родной брат. Деревья на участках, как утверждают жильцы соседних многоэтажек, спилили за один день.

Фото: Наталья Граф/РГ
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Жители соседнего поселка Кирова собрали под коллективным обращением в прокуратуру 760 подписей. Они не только просили выяснить, за какие заслуги два участка, кадастровая стоимость которых более шести миллионов рублей, безвозмездно переданы именно этим многодетным семьям, но и требовали вернуть участки в состав городских лесов. И вот на прошлой неделе общественники получили ответ за подписью Анны Ульяновой - и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы. Суть ответа: прокуратура будет добиваться отмены жилой застройки на спорных участках в суде.

Первый иск прокуратуры - административный. С его помощью надзорное ведомство будет оспаривать в Алтайском краевом суде ряд положений генплана и "Правил землепользования и застройки Барнаула", требуя признать их недействующими с момента принятия. Это касается вопроса установления функциональной и территориальной зон застройки индивидуальными жилыми домами в границах земельных участков на улице Кутузова, 14-б и 14-в.

Второй иск направлен Алтайским межрайонным природоохранным прокурором в Центральный районный суд Барнаула. В нем говорится о признании недействительными сделок по передаче в собственность земельных участков на улице Кутузова и применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата сторон в первоначальное положение.

Как сообщили в прокуратуре края, изменение функциональной и территориальной зон в границах указанных земельных участков позволило предоставить их в собственность граж-дан и создало возможность появления объектов капитального строительства. Это, по мнению надзорного ведомства, "повлечет вырубку деревьев, прекращение полезных функций лесов, невозможность использования данного участка леса гражданами для рекреационных целей".

При этом, как утверждают экологи, рубки в городских лесах стали обыденным явлением, хотя Лесной кодекс РФ это однозначно запрещает. "Лазейка", что и подтвердил ответ прокуратуры края, кроется в региональном законодательстве: формально городские леса никто не трогает. Участки предварительно выводятся из этой категории, и это, увы, позволяет извести "легкие города" под корень, сменив сосны на коттеджи. .

Между тем

Когда стало известно, какие именно семьи получили участки в сосновом бору, руководство ГУ МВД РФ по Алтайскому краю назначило служебную проверку. Она продлится до конца июля нынешнего года.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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