Учительница географии победила "черных" лесорубов

Тарский районный суд Омской области признал местного предпринимателя Анатолия Хомюка и его подельника виновными в незаконной рубке леса. Пять лет потребовалось учительнице географии Людмиле Жуковой для того, чтобы это уголовное дело было возбуждено. Ей угрожали, ее дом забрасывали "коктейлями Молотова". "РГ" семь раз рассказывала об этой истории.

Еще в 2010 году Главное управление лесного хозяйства Омской области отдало с аукциона 10 тысяч гектаров хвойников в Тарском районе в аренду местным бизнесменам. Под видом санитарных рубок старых и больных осин и берез предприниматели начали вырубать молодые и здоровые деревья. Под топор попал и знаменитый Екатерининский бор с реликтовыми соснами.

На его защиту которого в одиночку встала учительница географии Людмила Жукова. Она писала о беспределе в тайге во все инстанции. Обращалась за помощью и к региональным властям, и к природоохранникам, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. И слали отписки, что ничего крамольного не обнаружили.

Людмиле Жуковой угрожали, ее дом забрасывали "коктейлями Молотова", а юристы тех структур, которые должны были лес охранять, и вовсе пытались выселить неугомонную общественницу из тайги.

Публикация "РГ" (См. "Топорная работа" от 23 мая 2016 года) о беспределе лесорубов на севере Омской области вызвала большой общественный резонанс. С июня по октябрь 2016 года омская полиция возбудила 11 уголовных дел по факту мошеннических действий при выдаче документов гражданам для заготовки древесины в Тарском районе. О ситуации в Омской области узнал президент России. Уникальный уголок тайги удалось спасти. Бригаду "черных" лесорубов задержали. Поджигателей поймали. Возбудили ряд уголовных дел. Лесники объявили о том, что расторгли договоры с недобросовестными арендаторами.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но спустя некоторое время, когда шум поутих, лесные угодья вновь вернули... Анатолию Хомюку. Сотрудники Главного управления лесного хозяйства Омской области не смогли, а скорее всего, не захотели по, скажем так, непонятным причинам, представить суду доказательства его недобросовестности.

Но Жукова не сдалась. Уголовное дело в отношении недобросовестного арендатора все-таки было в декабре прошлого года возбуждено. По статье 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

- По данным следствия, Анатолий Хомюк имел прямой умысел, направленный на незаконную рубку здоровых деревьев хвойных и лиственных пород с целью последующей их реализации и получения прибыли, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Однако Главное управление лесного хозяйства отказалось предъявлять исковые требования о возмещении ущерба. И только благодаря твердой позиции прокурора Тарского района Андрея Ольгина удалось довести дело до суда. Свою вину в незаконных рубках в тайге предприниматель не признал. Однако суд счел ее доказанной, а доводы следствия убедительными.

Тарский районный суд приговорил Анатолия Хомюка и одного из его подельников к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. В пользу местного бюджета с них взыскано солидарно 8 миллионов 669 тысяч рублей. Полтора года ему запрещено заниматься деятельностью по заготовке древесины. •

Прямая речь

Людмила Жукова, защитница леса, сопредседатель омского ОНФ:

- Трудно представить, что должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, ничего не знали о нарушениях. Скорее наоборот - речь идет о покровительстве чиновников. Иначе бездействие представителей региональной власти просто невозможно объяснить. Однако должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, сохранили свои посты и не понесли никакого наказания. А арендаторы продолжают массовые вырубки леса.