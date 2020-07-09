Учительница географии победила "черных" лесорубов

Новости

Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
Турция готовится объявить о статусе мечети для Святой Софии 17:15
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 17:14
Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина 17:12
Российского туриста нашли мертвым в Таиланде 17:10
Chery рассказала, как оснастит новый кроссовер для России 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 18:49
Рубрика: Происшествия

Пни в упор не замечали

Учительница географии победила "черных" лесорубов
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Тарский районный суд Омской области признал местного предпринимателя Анатолия Хомюка и его подельника виновными в незаконной рубке леса. Пять лет потребовалось учительнице географии Людмиле Жуковой для того, чтобы это уголовное дело было возбуждено. Ей угрожали, ее дом забрасывали "коктейлями Молотова". "РГ" семь раз рассказывала об этой истории.
Людмила Жукова: Бездействие местных чиновников не чем иным, как покровительством «черных лесорубов» просто невозможно объяснить. Фото: Наталья Граф Людмила Жукова: Бездействие местных чиновников не чем иным, как покровительством «черных лесорубов» просто невозможно объяснить. Фото: Наталья Граф
Людмила Жукова: Бездействие местных чиновников не чем иным, как покровительством «черных лесорубов» просто невозможно объяснить. Фото: Наталья Граф

Еще в 2010 году Главное управление лесного хозяйства Омской области отдало с аукциона 10 тысяч гектаров хвойников в Тарском районе в аренду местным бизнесменам. Под видом санитарных рубок старых и больных осин и берез предприниматели начали вырубать молодые и здоровые деревья. Под топор попал и знаменитый Екатерининский бор с реликтовыми соснами.

Фото: Из личного архива Елены Войтовой
Александр Войтов попал под уголовное преследование из-за заготовки дров

На его защиту которого в одиночку встала учительница географии Людмила Жукова. Она писала о беспределе в тайге во все инстанции. Обращалась за помощью и к региональным властям, и к природоохранникам, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. И слали отписки, что ничего крамольного не обнаружили.

Людмиле Жуковой угрожали, ее дом забрасывали "коктейлями Молотова", а юристы тех структур, которые должны были лес охранять, и вовсе пытались выселить неугомонную общественницу из тайги.

Публикация "РГ" (См. "Топорная работа" от 23 мая 2016 года) о беспределе лесорубов на севере Омской области вызвала большой общественный резонанс. С июня по октябрь 2016 года омская полиция возбудила 11 уголовных дел по факту мошеннических действий при выдаче документов гражданам для заготовки древесины в Тарском районе. О ситуации в Омской области узнал президент России. Уникальный уголок тайги удалось спасти. Бригаду "черных" лесорубов задержали. Поджигателей поймали. Возбудили ряд уголовных дел. Лесники объявили о том, что расторгли договоры с недобросовестными арендаторами.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но спустя некоторое время, когда шум поутих, лесные угодья вновь вернули... Анатолию Хомюку. Сотрудники Главного управления лесного хозяйства Омской области не смогли, а скорее всего, не захотели по, скажем так, непонятным причинам, представить суду доказательства его недобросовестности.

Фото: Наталья Граф/РГ
В Омске после публикации в "РГ" возбудили 11 уголовных дел

Но Жукова не сдалась. Уголовное дело в отношении недобросовестного арендатора все-таки было в декабре прошлого года возбуждено. По статье 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

- По данным следствия, Анатолий Хомюк имел прямой умысел, направленный на незаконную рубку здоровых деревьев хвойных и лиственных пород с целью последующей их реализации и получения прибыли, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Однако Главное управление лесного хозяйства отказалось предъявлять исковые требования о возмещении ущерба. И только благодаря твердой позиции прокурора Тарского района Андрея Ольгина удалось довести дело до суда. Свою вину в незаконных рубках в тайге предприниматель не признал. Однако суд счел ее доказанной, а доводы следствия убедительными.

Тарский районный суд приговорил Анатолия Хомюка и одного из его подельников к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. В пользу местного бюджета с них взыскано солидарно 8 миллионов 669 тысяч рублей. Полтора года ему запрещено заниматься деятельностью по заготовке древесины. •

Прямая речь

Людмила Жукова, защитница леса, сопредседатель омского ОНФ:

- Трудно представить, что должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, ничего не знали о нарушениях. Скорее наоборот - речь идет о покровительстве чиновников. Иначе бездействие представителей региональной власти просто невозможно объяснить. Однако должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, сохранили свои посты и не понесли никакого наказания. А арендаторы продолжают массовые вырубки леса.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск СФО Омская область

Главное сегодня

Путин: Голосование прошло на высочайшем демократическом уровне
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске