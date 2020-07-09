Учительница географии победила "черных" лесорубов

Еще в 2010 году Главное управление лесного хозяйства Омской области отдало с аукциона 10 тысяч гектаров хвойников в Тарском районе в аренду местным бизнесменам. Под видом санитарных рубок старых и больных осин и берез предприниматели начали вырубать молодые и здоровые деревья. Под топор попал и знаменитый Екатерининский бор с реликтовыми соснами.
На его защиту которого в одиночку встала учительница географии Людмила Жукова. Она писала о беспределе в тайге во все инстанции. Обращалась за помощью и к региональным властям, и к природоохранникам, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. И слали отписки, что ничего крамольного не обнаружили.
Людмиле Жуковой угрожали, ее дом забрасывали "коктейлями Молотова", а юристы тех структур, которые должны были лес охранять, и вовсе пытались выселить неугомонную общественницу из тайги.
Публикация "РГ" (См. "Топорная работа" от 23 мая 2016 года) о беспределе лесорубов на севере Омской области вызвала большой общественный резонанс. С июня по октябрь 2016 года омская полиция возбудила 11 уголовных дел по факту мошеннических действий при выдаче документов гражданам для заготовки древесины в Тарском районе. О ситуации в Омской области узнал президент России. Уникальный уголок тайги удалось спасти. Бригаду "черных" лесорубов задержали. Поджигателей поймали. Возбудили ряд уголовных дел. Лесники объявили о том, что расторгли договоры с недобросовестными арендаторами.
Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но спустя некоторое время, когда шум поутих, лесные угодья вновь вернули... Анатолию Хомюку. Сотрудники Главного управления лесного хозяйства Омской области не смогли, а скорее всего, не захотели по, скажем так, непонятным причинам, представить суду доказательства его недобросовестности.
Но Жукова не сдалась. Уголовное дело в отношении недобросовестного арендатора все-таки было в декабре прошлого года возбуждено. По статье 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
- По данным следствия, Анатолий Хомюк имел прямой умысел, направленный на незаконную рубку здоровых деревьев хвойных и лиственных пород с целью последующей их реализации и получения прибыли, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
Однако Главное управление лесного хозяйства отказалось предъявлять исковые требования о возмещении ущерба. И только благодаря твердой позиции прокурора Тарского района Андрея Ольгина удалось довести дело до суда. Свою вину в незаконных рубках в тайге предприниматель не признал. Однако суд счел ее доказанной, а доводы следствия убедительными.
Тарский районный суд приговорил Анатолия Хомюка и одного из его подельников к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. В пользу местного бюджета с них взыскано солидарно 8 миллионов 669 тысяч рублей. Полтора года ему запрещено заниматься деятельностью по заготовке древесины. •
Людмила Жукова, защитница леса, сопредседатель омского ОНФ:
- Трудно представить, что должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, ничего не знали о нарушениях. Скорее наоборот - речь идет о покровительстве чиновников. Иначе бездействие представителей региональной власти просто невозможно объяснить. Однако должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, сохранили свои посты и не понесли никакого наказания. А арендаторы продолжают массовые вырубки леса.