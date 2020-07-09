Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд

СК по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего экс-главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева, а также 53-летней бывшей начальника отдела земельных и имущественных отношений и начальника управления земельных ресурсов администрации города. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, служебных подлогах и получении взяток. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"По версии следствия, в мае 2019 года к главе Туапсинского городского поселения обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР. - Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в Туапсе".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, фигурант привлек к этому делу своих подчиненных, и 13 июня был заключен договор аренды. Чиновник получил от местного жителя через своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, взятку в 1,6 миллиона рублей за предоставление этого земельного участка и дальнейшее покровительство.

Причем соучастники, опасаясь правоохранителей, изготовили документы с подписью главы, согласно которым он якобы отменил свое же постановление.

Кроме того, в июне прошлого года подчиненные главы Туапсинского городского поселения, как следует из материалов дела, пытались получить с местного жителя еще деньги за незаконные действия по подготовке проекта постановления об утверждении схемы земельного участка с увеличенной площадью, но тот сообщил в СК. 17 июня начальник управления земельных ресурсов встретился с заявителем и получил от него 200 тысяч рублей, четверть суммы оставил себе, а остальные передал 19 июня начальнику отдела администрации Туапсинского городского поселения.

Как уже писала "РГ", в марте этого года главу Туапсе отправили в отставку, а в августе 2019-го его задержали. Отметим, что Владимир Зверев был избран на свой пост 16 февраля 2018 года.