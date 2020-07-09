Новости

Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 19:42
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 19:31
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 19:17
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 19:07
Метро Петербурга будет работать до полуночи 19:01
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 18:53
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 18:36
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 18:32
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 18:32
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 18:30
Путин поручил кабмину принять закон о налоговом маневре в IT-сфере 18:28
Стала известна дата первого очного заседания СБ ООН после пандемии 18:26
Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд 18:25
В Москве на "фиолетовой" линии метро снизят тарифы на проезд 18:17
Археологи обнаружили 4200-летний "смайлик" в гигантском дольмене 18:13
Калининградский аэропорт возобновит круглосуточный режим работы 18:10
В Южной Корее ищут пропавшего мэра Сеула 18:09
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе 18:03
Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов 17:49
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза 17:30
Турция готовится объявить о статусе мечети для Святой Софии 17:15
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 17:14
Под Тверью при взрыве газа в жилом доме погибла женщина 17:12
Российского туриста нашли мертвым в Таиланде 17:10
Chery рассказала, как оснастит новый кроссовер для России 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 18:25
Рубрика: Происшествия

Дело в отношении экс-главы Туапсе направлено в суд

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

СК по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего экс-главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева, а также 53-летней бывшей начальника отдела земельных и имущественных отношений и начальника управления земельных ресурсов администрации города. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, служебных подлогах и получении взяток. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: РИА Новости
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

"По версии следствия, в мае 2019 года к главе Туапсинского городского поселения обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР. - Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в Туапсе".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, фигурант привлек к этому делу своих подчиненных, и 13 июня был заключен договор аренды. Чиновник получил от местного жителя через своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, взятку в 1,6 миллиона рублей за предоставление этого земельного участка и дальнейшее покровительство.

Причем соучастники, опасаясь правоохранителей, изготовили документы с подписью главы, согласно которым он якобы отменил свое же постановление.

Кроме того, в июне прошлого года подчиненные главы Туапсинского городского поселения, как следует из материалов дела, пытались получить с местного жителя еще деньги за незаконные действия по подготовке проекта постановления об утверждении схемы земельного участка с увеличенной площадью, но тот сообщил в СК. 17 июня начальник управления земельных ресурсов встретился с заявителем и получил от него 200 тысяч рублей, четверть суммы оставил себе, а остальные передал 19 июня начальнику отдела администрации Туапсинского городского поселения.

Как уже писала "РГ", в марте этого года главу Туапсе отправили в отставку, а в августе 2019-го его задержали. Отметим, что Владимир Зверев был избран на свой пост 16 февраля 2018 года.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин: Голосование прошло на высочайшем демократическом уровне
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав
Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске