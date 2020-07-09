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09.07.2020 12:39
Рубрика: Происшествия

В Крыму арестовали еще двух сторонников "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя арестовал до сентября еще двоих задержанных участников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба главы Крыма
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Ранее суд арестовал четверых из семи задержанных, еще одного активиста "с учетом его состояния здоровья, наличия у него инвалидности, а также обстоятельств, связанных с условиями жизни его семьи" поместил под домашний арест до 2 сентября.

Напомним, 7 июля сотрудники ФСБ в Крыму задержали троих главарей и четверых активных участников международной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения"). Обыски прошли у членов этой организации в Бахчисарайском, Симферопольском, Красногвардейском районах и в Алуште.

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