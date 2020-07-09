Skoda Slavia: премьера состоится через три недели

Седьмой концепт-кар, создаваемый студентами техучилища Skoda, получил название Slavia. Под этим именем Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент, основатели компании, начавшие свой бизнес с создания велосипедов, продавали их под брендом Slavia.

Седьмой концепт-кар создаётся на базе Skoda Scala и приурочен к 125-летию марки, которое отмечается в этом году. Премьера новинки, как заявили в компании, состоится "через три недели", то есть в конце июля.

В марте 2020 года Skoda показала скетчи будущего концепта. Scala Spyder создаётся лучшими студентами Skoda Academy, которые работают под руководством инженеров и дизайнеров марки, применяя полученные знания на практике.