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09.07.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda Slavia: премьера состоится через три недели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Седьмой концепт-кар, создаваемый студентами техучилища Skoda, получил название Slavia. Под этим именем Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент, основатели компании, начавшие свой бизнес с создания велосипедов, продавали их под брендом Slavia.

Фото: www.autoweek.nl
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Седьмой концепт-кар создаётся на базе Skoda Scala и приурочен к 125-летию марки, которое отмечается в этом году. Премьера новинки, как заявили в компании, состоится "через три недели", то есть в конце июля.

В марте 2020 года Skoda показала скетчи будущего концепта. Scala Spyder создаётся лучшими студентами Skoda Academy, которые работают под руководством инженеров и дизайнеров марки, применяя полученные знания на практике.

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#Skoda