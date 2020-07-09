В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона протестующих с центральных улиц Белграда. Массовые беспорядки в столице Сербии продолжаются второй день. Они связаны с введением правительством страны новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В частности, комендантского часа со следующей пятницы до понедельника.

Для рассеивания толпы правоохранители использовали конные отряды, бронемашины, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в полицейских летят камни, пиротехника, дорожные указатели и мусор.

Как заявил президент Александр Вучич, к беспорядкам в Белграде причастны ультраправые экстремисты, представители криминала и спецслужбы из других стран Балканского региона, передает РИА Новости.