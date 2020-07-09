В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости до 150 км/ч

В ГИБДД допускают возможность увеличения максимальной скорости на дорогах до 150 км/ч. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

В ближайшей перспективе может идти речь об увеличении скорости до 130 км/ч, пишет KP.ru. Однако в будущем, когда будут развиваться стандартизация, технологии, уборка, содержание и ремонт дорог, не исключено повышение до 150 км/ч. Эти цифры касаются высокоскоростных участков.

Выше этого предела поднимать будет нельзя, уточнил Олег Понарьин. Это связано с особенностями проектирования автомобильных дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой.

На днях с предложением увеличить скоростной лимит на платных дорогах выступила госкомпания "Автодор". Со скоростью 130км/ч уже можно ездить на платной трассе М11. Понятно, что многие водители прибавляют нештрафуемую отметку в 20 км/ч, и получаются те же 150 км/ч.