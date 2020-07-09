В США возобновят смертные казни на федеральном уровне

На следующей неделе федеральные власти США возобновят смертные казни, сообщает Associated Press.

Смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Душегубцам внутривенно введут препарат, вызывающий остановку дыхания. За процессом смогут наблюдать члены семей преступников и их жертв.

Ранее Верховный суд США оставил в силе решение апелляционного суда, отменившего постановление низшей инстанции о приостановке смертных казней на федеральном уровне. Последний раз такая мера наказания применялась в 2003 году. С тех пор действовал мораторий. А вот власти штатов регулярно применяли высшую меру наказания к преступникам.