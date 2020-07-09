Volkswagen Golf незаметно покинул Россию

Из российского каталога компании Volkswagen исчез хэтчбек Golf. Как нам рассказали в пресс-службе марки, последние машины дилеры бренда продали еще в декабре прошлого года. Но завершение продаж седьмой генерации автомобиля не означает, что Golf полностью попрощался с нашей страной.

"По выходу следующего поколения сейчас сориентировать не можем, но в планах для России он у нас есть", - рассказали "РГ" в пресс-службе Volkswagen.

Напомним, Golf восьмой генерации дебютировал в октябре 2019 года. Новый автомобиль получил рубленый, агрессивный дизайн в духе последних моделей группы. При этом в нем сохранились стилистические отсылки к предшественникам, в том числе форма задней стойки.

В салоне произошли кардинальные изменения. На передней панели рядом расположены два больших монитора - цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы. Физические кнопки остались только на новом руле и возле селектора коробки передач.

В Европе новый Golf предлагается в 13 модификациях. В моторную гамму входит новое семейство 1,0- и 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей TSI, а также новый наддувный дизель TDI рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Все версии могут сочетаться как с механической коробкой передач, так и с роботом DSG.

Впрочем, предполагается, что в России автомобиль получит лишь два двигателя (1,6 литра на 110 л.с. и 1,4 литра на 150 л.с.) и лишится коробки DGS.

Стоит отметить, что в прошлом году россияне купили почти 900 экземпляров Volkswagen Golf.