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09.07.2020 15:18
Рубрика: Легковые авто

Вслед за "Нивой": Suzuki Jimny прощается с Европой

Текст: Валерий Карташов

Suzuki Jimny не удалось обойти экологические нормы, автомобиль всё-таки покинет Европу.

Как сообщает Autocar, со ссылкой на представителей японской марки, внедорожник полностью уйдет с европейского рынка в течение 4-5 месяцев. Британские дистрибьюторы Suzuki уже закрыли приём заказов на Jimny. Очевидно, что и другие региональные дилеры компании примут подобное решение.

Четвёртое поколение легендарной модели предлагается в ЕС с безальтернативным "атмосферником" K15B объёмом 1,5 литра. Средний объем выбросов углекислого газа (CO2) данного бензинового двигателя составляет 154 г/км на версии с МКП и 170 г/км с АКП.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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В следующем году в Старом Свете ужесточают экологические требования, согласно которым средний уровень выбросов CO2 по проданным под одним брендом машинам не должен превышать 95 г/км.

Однако Suzuki может зарегистрировать рамный компактный внедорожник по классу N1 как малотоннажный грузовой автомобиль с грузоподъемностью до 3,5 тонны. На такой класс коммерческой техники новые экологические требования не распространяются. Но для этого в Jimny придётся выкинуть задние кресла и внести некоторые другие изменения в салоне.

В 2019 году в Европе было реализовано 16605 автомобилей Suzuki Jimny. В России модель стоит от 1 539 000 до 1 749 000 рублей. Официальные дилерские центры марки в нашей стране продолжают продавать Jimny.

Ранее сообщалось о том, что российский внедорожник Lada 4x4 также покидает европейский рынок из-за ужесточения экологических требований.

#Suzuki