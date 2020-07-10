АвтоВАЗ удешевит сталь для ступиц Lada Vesta и других моделей

Компания подвела третий этап конкурса по рационализации производства и связанного с ней сокращения затрат. Победила команда, предложившая использовать более дешёвую сталь для изготовления ступиц передних колёс для Lada Vesta. На этой модели АвтоВАЗ не остановится.

Как сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ", победителями конкурса стала сборная, представленная специалистами производств алюминиевого литья, шасси и управлении лабораторно-испытательных работ (УЛИР).

Предложение победителей третьего этапа конкурса заключается в использовании среднеуглеродистой нелегированной стали №50 для изготовления ступиц переднего колеса автомобилей Vesta - она дешевле, чем применяемая в настоящее время, но деталь при этом не теряет в качестве и надёжности.

"Она дала старт целой программе изменения материалов, которая сейчас реализуется и для других автомобилей Lada, и заложила прочный фундамент для долгосрочного снижения затрат на производство", - говорится в сообщении "Нетипичного АвтоВАЗа" .

Хочется надеяться, что качество от рационализации действительно не пострадает, и все эти мероприятия помогут удержать автомобили Lada от пятого повышения цен в этом году.