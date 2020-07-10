АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал изображения мультифункционального рулевого колеса для автомобилей Lada. Форма осталась прежней, но изменились блоки управления мультимедийной системой, круиз-контролем и телефонной связью.

Интересно, что одна из спецификаций - усечённая и, вероятно, будет устанавливаться на недорогие комплектации. Клавиши управления медиаустройством расположены справа: они позволяют раскрывать меню и листать его пункты.

Вторая версия - полноценная. Если сравнивать её с той, которая в настоящее время устанавливается на автомобили семейства Vesta, то можно заметить, что на левую спицу переехали клавиши, отвечающие за телефонную связь, а правая стала своего рода минипультом для мультимедийной системы.

Предполагается, что новый мультируль появится на обновлённом семействе Lada Vesta, выхода которого можно ожидать в 2021 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Niva с эмблемой бренда.