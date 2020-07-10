Распоряжение правительства Челябинской области от 10 июля 2020 года № 504-рп "О внесении изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 12 июля 2020 года" заменить словами "по 26 июля 2020 года";

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 слова "методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" заменить словами "постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека";

3) в пункте 5:

в абзаце первом слова "по 12 июля 2020 года" заменить словами "по 26 июля 2020 года";

подпункт 2 признать утратившим силу;

4) в пункте 7 слова "методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" заменить словами "постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в обоих случаях;

5) пункт 16 после слов "12 июля 2020 года" дополнить словами ", с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года";

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Государственному комитету по делам ЗАГС Челябинской области (Рерих Л.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, осуществляющим полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния (далее именуются - органы ЗАГС Челябинской области):

1) производить государственную регистрацию заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, и приглашенных в количестве не более 10 человек; ,

2) разместить информацию, указанную в настоящем пункте, на официальных сайтах органов ЗАГС Челябинской области.";

7) приложение к указанному распоряжению признать утратившим силу.

2. Внести в Требования к осуществлению деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности", утвержденные распоряжением Правительства Челябинской области от 06.04.2020 г. № 191-рп "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обеспечить соблюдение постановлений и методических рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее именуется - Роспотребнадзор), в том числе:";

2) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Организациям розничной торговли соблюдать ограничение по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, в зависимости от его площади (исходя из расчета один человек на 4 кв. метра).".

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







