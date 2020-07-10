Chevrolet навсегда прощается с седаном и хэтчбеком Aveo

Chevrolet Sonic, известный нам под именем Aveo, оказался невостребованным на рынке.

Семейство модели выпускалось девять лет, но год от года его популярность неуклонно снижалась. Возможно, виновато то обстоятельство, что GM так и не решился на смену поколений. И уже не решится. Компания приняла решение "убить" субкомпакты.

Выпуск Chevrolet Sonic/Aveo на заводе в США будет прекращён в октябре этого года. В настоящее время модель делит конвейер с электрическим хэтчем Bolt, а освободившиеся мощности адаптируют под производство "паркетника" Bolt EUV, тоже электрического. Bolt EUV будет "клоном" Buick Velite 7 для китайского рынка, который имеет 177-сильный электромотор и может проезжать до 500 км.

Напомним, что с июня 2020 года на российский рынок вышли три новые-старые модели Chevrolet, в числе которых есть Nexia, являющаяся по сути копией Aveo (T250).