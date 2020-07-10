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10.07.2020 12:07
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet навсегда прощается с седаном и хэтчбеком Aveo

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Chevrolet Sonic, известный нам под именем Aveo, оказался невостребованным на рынке.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Семейство модели выпускалось девять лет, но год от года его популярность неуклонно снижалась. Возможно, виновато то обстоятельство, что GM так и не решился на смену поколений. И уже не решится. Компания приняла решение "убить" субкомпакты.

Выпуск Chevrolet Sonic/Aveo на заводе в США будет прекращён в октябре этого года. В настоящее время модель делит конвейер с электрическим хэтчем Bolt, а освободившиеся мощности адаптируют под производство "паркетника" Bolt EUV, тоже электрического. Bolt EUV будет "клоном" Buick Velite 7 для китайского рынка, который имеет 177-сильный электромотор и может проезжать до 500 км.

Напомним, что с июня 2020 года на российский рынок вышли три новые-старые модели Chevrolet, в числе которых есть Nexia, являющаяся по сути копией Aveo (T250).

#Chevrolet