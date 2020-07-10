Маркони отказался от слов о "фейковом" разводе Харламова и Асмус

Владимир Маркони, ведущий YouTube-программы Comment Out, в очередной раз обратился к теме развода российских актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Ранее Маркони назвал расставание артистов розыгрышем в рамках его шоу. С пояснением, что синхронное объявление о разводе было одним из заданий Comment Out.

Что Харламов и Асмус тут же опровергли.

Теперь Маркони утверждает: его слова были вырваны из контекста - журналисты просто "не уловили иронии". Ведь на Comment Out звездам предлагается совершать разного рода провокационные поступки, такие, что зрителям очень сложно понять, где правда, а где нет.

Согласно пояснениям Маркони на YouTube-канале PEOPLETALK TV (с девятой минуты), под соответствующим постом Кристины Асмус в ее Instagram один из комментаторов написал: "Все понятно, это Comment Out". И Маркони тут же начали названивать журналисты, требуя объяснений. И пошло-де поехало.

При этом Маркони удивлен, почему информация о разводе Асмус и Харламова, которые всего лишь "классные актеры", но никак "не Анджелина Джоли и Брэд Питт", вызвала столь бурный общественный резонанс. Ведь это "всего лишь развод".