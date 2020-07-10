Можно ли сэкономить, не включая ближний свет днем

Для начала проведем простые математические действия. Очевидно, что все бортовые системы питаются от бензина, в том числе и фары. Посчитаем на прим\ере рядового автомобиля Lada.
Две галогенные лампы из фар ближнего света потребляют по 55 Вт, четыре габарита - по 5 Вт, подсветка номерного знака - две лампы по 5 Вт, освещение приборной панели - около 10 Вт. Если включить все это вместе, то получится 150 Вт.
Что означают эти 150 Вт для двигателя? Генератор возьмет для них около 0,2 л.с. мощности двигателя, это меньше 1 процента топлива. Сколько "съест" плохое дорожное покрытие или сильный ветер? Порядка 5-10 процентов. Поэтому вышеперечисленная комбинация из световых приборов обойдется в сущие копейки, пишет aif.ru.
Можно ли продлить ресурс самих лампочек, если включать их пореже? На первый взгляд, да. Но попробуем снова привлечь математику.
Штатные галогеновые лампы прослужат около 600-800 часов: все зависит от напряжения. При ежедневных 3-4 часовых поездках лампы будут работать около 3-4 лет.
Если их не включать, то лампы проживут дольше: 5-6 лет. Одна лампа - это порядка 300 рублей. Таким образом, за 5-6 лет можно сэкономить около 400 рублей на двух фарах.
Ксеноновые лампы служат дольше - около 3000 часов, светодиодные - более 10000. Органические светодиоды OLED спокойно проработают до 30000 часов. Экономить их вообще бессмысленно.
Ближний свет днем нужно включать для снижения риска ДТП. Говорить про материальную составляющую аварии и стоимость последующего ремонта не стоит: с экономией в 400 рублей эти цифры несопоставимы.
Один штраф за езду с выключенным ближним светом - 500 рублей - моментально перечеркнет всю экономию. Поэтому ездить с выключенными фарами не только рискованно, но и бессмысленно.