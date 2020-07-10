Можно ли сэкономить, не включая ближний свет днем

В правилах дорожного движения требование включать ближний свет фар в при движении днем прописано четко. Но есть водители, которые по соображениям экономии этим правилом пренебрегают. Оправданно ли это?

Для начала проведем простые математические действия. Очевидно, что все бортовые системы питаются от бензина, в том числе и фары. Посчитаем на прим\ере рядового автомобиля Lada.

Две галогенные лампы из фар ближнего света потребляют по 55 Вт, четыре габарита - по 5 Вт, подсветка номерного знака - две лампы по 5 Вт, освещение приборной панели - около 10 Вт. Если включить все это вместе, то получится 150 Вт.

Что означают эти 150 Вт для двигателя? Генератор возьмет для них около 0,2 л.с. мощности двигателя, это меньше 1 процента топлива. Сколько "съест" плохое дорожное покрытие или сильный ветер? Порядка 5-10 процентов. Поэтому вышеперечисленная комбинация из световых приборов обойдется в сущие копейки, пишет aif.ru.

Можно ли продлить ресурс самих лампочек, если включать их пореже? На первый взгляд, да. Но попробуем снова привлечь математику.

Штатные галогеновые лампы прослужат около 600-800 часов: все зависит от напряжения. При ежедневных 3-4 часовых поездках лампы будут работать около 3-4 лет.

Если их не включать, то лампы проживут дольше: 5-6 лет. Одна лампа - это порядка 300 рублей. Таким образом, за 5-6 лет можно сэкономить около 400 рублей на двух фарах.

Ксеноновые лампы служат дольше - около 3000 часов, светодиодные - более 10000. Органические светодиоды OLED спокойно проработают до 30000 часов. Экономить их вообще бессмысленно.

Ближний свет днем нужно включать для снижения риска ДТП. Говорить про материальную составляющую аварии и стоимость последующего ремонта не стоит: с экономией в 400 рублей эти цифры несопоставимы.

Один штраф за езду с выключенным ближним светом - 500 рублей - моментально перечеркнет всю экономию. Поэтому ездить с выключенными фарами не только рискованно, но и бессмысленно.