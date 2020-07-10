Нарышкин о "деле Сафронова": СВР и ФСБ всегда активно сотрудничают

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал в пятницу информацию о том, что ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова на основании материалов, предоставленных СВР. "Две наши службы - СВР и ФСБ - всегда активно сотрудничают", - сказал Сергей Нарышкин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся информацию.

В некоторых СМИ накануне сообщалось, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову вменяют передачу в 2017 году секретных сведений спецслужбам Чехии. А информацию об этом ФСБ якобы получила от коллег из СВР.

По версии следствия, Иван Сафронов был завербован чешской спецслужбой еще в 2012 году, а передачу секретных сведений журналист выполнил в 2017 году. По словам адвокатов Сафронова, их подзащитному инкриминируется сбор и передача информации о военно-техническом сотрудничестве российских военных и оборонщиков со странами Африки, а также о деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия отмечается, что Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии. При этом конечным получателем секретных сведений, считают следователи, были спецслужбы США.

Кроме того, директор СВР посоветовал никому сейчас "не давить на следствие". Окончательное решение, по его словам, примет суд, и оказывать давление на него, как и на следствие, не следует. "Только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения", - подчеркнул Сергей Нарышкин.

Ивана Сафронова задержали в минувший вторник, когда советник гендиректора "Роскосмоса" (назначен на эту должность только 18 мая 2020 года) вышел из подъезда своего дома и направлялся к служебному автомобилю.

По ходатайству следователя ФСБ Иван Сафронов заключен на 2 месяца в СИЗО "Лефортово". По статье УК РФ о госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.