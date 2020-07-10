Новости

25-летняя Арзамасова прокомментировала свой роман с 46-летним Авербухом 12:38
Элайджа Вуд готов сыграть в новом "Властелине колец" 12:38
В ямальской тундре появился первый больной COVID-19 12:37
Возвращение в родную гавань: Niva внедрена в модельный ряд Lada 12:30
В Калининграде подростки под видом волонтеров грабили пенсионеров 12:27
Как работодатели поддерживают студентов российских вузов 12:22
Лукашенко потребовал повысить зарплаты работникам в частных компаниях 12:21
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР 12:19
Chevrolet навсегда прощается с седаном и хэтчбеком Aveo 12:07
Нарышкин о "деле Сафронова": СВР и ФСБ всегда активно сотрудничают 12:04
ЕГЭ по профильной математике сдают почти 400 тысяч человек 12:03
Роспотребнадзор: В России проведено более 22,3 млн тестов на коронавирус 12:03
В Башкирии один человек погиб в результате падения дельтаплана 11:59
Пропавшего на Урале подростка нашли погибшим 11:55
Родное село Абдулманапа Нурмагомедова хотят переименовать в его честь 11:52
В Псковской области нашли останки 27 солдат и установили одно имя 11:39
В "Сочи" опровергли слухи о предложении Кокорину контракта на 3 млн евро год 11:31
В работе "Мегафона" и Yota произошел сбой 11:27
Можно ли сэкономить, не включая ближний свет днем 11:20
В Москве число новых случаев COVID-19 почти вдвое меньше, чем месяц назад 11:15
Двойник человека: Впервые в России робот стал сотрудником МФЦ 11:14
На Среднем Урале за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19 11:12
Деньги от продажи "красивых" номеров пополнят бюджеты регионов 11:06
Макет японской гиперзвуковой ракеты засветился на фото 11:00
В Петербурге пожарные спасают исторический Дом Басевича 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 12:04
Рубрика: Власть

Нарышкин о "деле Сафронова": СВР и ФСБ всегда активно сотрудничают

Текст: Иван Петров

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал в пятницу информацию о том, что ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова на основании материалов, предоставленных СВР. "Две наши службы - СВР и ФСБ - всегда активно сотрудничают", - сказал Сергей Нарышкин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся информацию.

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

В некоторых СМИ накануне сообщалось, что бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову вменяют передачу в 2017 году секретных сведений спецслужбам Чехии. А информацию об этом ФСБ якобы получила от коллег из СВР.

По версии следствия, Иван Сафронов был завербован чешской спецслужбой еще в 2012 году, а передачу секретных сведений журналист выполнил в 2017 году. По словам адвокатов Сафронова, их подзащитному инкриминируется сбор и передача информации о военно-техническом сотрудничестве российских военных и оборонщиков со странами Африки, а также о деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия отмечается, что Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии. При этом конечным получателем секретных сведений, считают следователи, были спецслужбы США.

Кроме того, директор СВР посоветовал никому сейчас "не давить на следствие". Окончательное решение, по его словам, примет суд, и оказывать давление на него, как и на следствие, не следует. "Только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения", - подчеркнул Сергей Нарышкин.

Песков прокомментировал дело Сафронова

Ивана Сафронова задержали в минувший вторник, когда советник гендиректора "Роскосмоса" (назначен на эту должность только 18 мая 2020 года) вышел из подъезда своего дома и направлялся к служебному автомобилю.

По ходатайству следователя ФСБ Иван Сафронов заключен на 2 месяца в СИЗО "Лефортово". По статье УК РФ о госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР) Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ

Главное сегодня

Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации