Родное село Абдулманапа Нурмагомедова хотят переименовать в его честь

Жители села Кироваул Кизилюртовского района провели сход, на котором высказались за переименование села в честь Абдулманапа Нурмагомедова - тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом "РГ" рассказали в администрации муниципалитета.

Как сообщает официальный сайт Кизилюртовского района, к главе муниципального образования Магомеду Шабанову обратилась инициативная группа жителей села Кироваул. Сельчане предложили переименовать населенный пункт в Манап - в честь умершего заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По словам Магомеда Шабанова, данное предложение должно быть рассмотрено в рамках действующего законодательства.

В Дагестане вопросы о переименовании населенных пунктов рассматривает Народное собрание. Соответствующие документы будут направлены в республиканский парламент и правительство региона, - сообщил глава района.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он скончался 3 июля в одной из клиник Москвы, где у него был диагностирован коронавирус. Он перенес инсульт и находился в коме. После этого отцу чемпиона UFC, по словам окружения, стало немного лучше, но он все равно находился в тяжелом состоянии.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в его родном селе Кироваул. Президент РФ Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.